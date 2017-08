Universiaadi korvpallikoondis peab Taipeis veel kaks kontrollmängu

Universiaadil mängivad Norman Käbin, Siim-Markus Post, Oliver Metsalu, Mihkel Kirves, Sander Viilup, Karl-Johan Lips, Tõnis Peil, Rain Koort, Kristen Meister, Martin Jurtom, Madis Soodla ja Ron-Arnar Pehka.

Turniir algab Taipeis 20. augustil. Eelnevalt on Eestil plaanis kohapeal pidada veel kaks kontrollkohtumist, vastavalt Austraalia ja Mehhikoga. Senised kontrollmängud Ukraina, Saksamaa ja Soomega on pakkunud vaid kaotusi.

Eestiga samasse alagruppi kuuluvad universiaadil USA, Argentina, Tšehhi, Rumeenia ja Araabia Ühendemiraadid. Turniiri üks soosikuid USA koondis, mis on moodustatud Purdue ülikooli baasil, jõudis Taipeisse eile. Eesti mängib USA-ga 25. augustil Eesti aja järgi algusega kell 17.30.

Getting @BoilerBall oriented in Athletes' Village. Welcome to Taipei and #USATeam!#BoilerUp pic.twitter.com/IjoRrtECBv