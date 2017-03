Eesti korvpallikoondise liider Rain Veideman lahkub Kalev/Cramost ja siirdub mängima Itaalia esiliigaklubisse Udine Amici.

Sellise uudise avaldas nii Eurobasket kui ka Itaalia tugevuselt teises liigas mängiv Udine Amici klubi oma Twitteri lehel. Itaallaste sõnul sõlmiti 26-aastase Veidemaniga tänavuse hooaja lõpuni kestev leping.

"Oleme jõudnud kokkuleppele Rain Veidemaniga, leping on sõlmitud 2016/17 hooaja lõpuni. Kuna Allan Ray on vähemalt 15 päeva vigastusega eemal, tahtsime hooaja lõpuks oma seisu kindlustada," seisab klubi teates. "Veideman võttis pakkumise entusiastlikult vastu ja peaks meeskonna juures olema juba teisipäeval. Veideman on atleetlik mängija, kes on karjääri parimas füüsilises vormis, ta on juba suurte kogemustega ja Eesti koondise üks põhimehi. Rain on mitmekülgne ja täielik tagamängija, eriti hea on ta rünnakul ja läbimurretel."

Veideman jõudis sel hooajal koduses korvpalliliigas koguda keskmiselt 11,3 punkti, 3 lauapalli ja 3,1 korvisöötu mängu kohta. VTB Ühisliigas jäi tema arvele keskmiselt 11 punkti, 2,5 lauapalli ja 2,1 resultatiivset söötu.

Veidemani uus koduklubi on hetkel Itaalia esiliiga idadivisjonis 16 meeskonna hulgas 10. kohal, neil on turniiritabelis 10 võitu ja 13 kaotust.