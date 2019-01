Üllatus! Gert Kullamäe lahkus ootamatult Kalev/TLÜ peatreeneri kohalt

"Aitäh, Gert! Tallinna Kalev/TLÜ annab teada, et tänasest ei ole Gert Kullamäe meie esindusmeeskonna peatreener. Gerdi ja meeskonna koostöö on olnud edukas ning täname teda panuse eest klubi professionaalsemaks muutumisel," seisab Kalev/TLÜ Facebooki postituses. "Meeskond on tänu tema panusele heas seisus ja jätkab play-offi kursil. Klubi ja peatreeneri teed läksid lahku poolte kokkuleppel. Soovime Gerdile edu tema edasistes tegemistes!"

Kalev/TLÜ lisas, et klubi treenimise võtab üle senine treenerite meeskond – Martin Müürsepp, Brett Nõmm ja Kalle Klandorf.

Kullamäe tõusis Kalevi peatreeneriks eelmise aasta jaanuaris. Enne seda oli ta viis ja pool aastat Tartu Ülikooli meeskonna juhendajaks, võites 2015. aastal ka Eesti meistritiitli.

Kullamäe lahkumine Kalevist on seda üllatavam, et meeskond hoiab hetkel Eesti-Läti liigas üheksa võidu ja seitsme kaotusega kuuendat kohta. Eesti klubidest ollakse seejuures kolmas.

Delfil ei ole veel õnnestunud Kullamäelt kommentaari saada.