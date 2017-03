Korvpall - Eesti vs Valgevene

Eesti korvpallikoondise liige Rain Veideman pidas Udine meeskonna särgis oma teise kohtumise Itaalia esiliigas. Koduväljakul alistati veenvalt 88:70 Trieste Alma.

Veideman kuulus Udine algviisikusse ja mängis kõige enam minuteid - 33. Visketabavus jättis soovida, nagu ka debüütmängus, aga 12 punkti tuli ikkagi kokku (visked väljakult 3/10, vabavisked 5/6). Lisaks andis Veideman 5 korvisöötu ja võttis 5 lauapalli, tema vastu tegid vastased 7 viga.

29 punktiga pani võitjate poolel korraliku kontserdi Stanley Onyekachukwu Okoye.

Udine on idakonverentsis 16 meeskonna konkurentsis 10. kohal. 25st mängust on tabelis 11 võitu. Trieste on 16 võiduga neljandal kohal.