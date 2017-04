Udine meedia: Veideman on meie päästja ja lunastaja

Udine linna kohalik väljaanne Messaggero Veneto laulab hiljuti nende korvpallimeeskonnaga liitunud Rain Veidemanile hosiannat: eestlane on toonud tiimi tasakaalu ning kvaliteeti.

Ameeriklase Allan Ray vigastuse järel meeskonda toodud Veideman on esimeste mängudega olnud Udines selgeks põhijõuks ning saanud keskmiselt 33 ja poole mänguminuti juures kirja 18,5 punkti.

Artiklis tuuakse kolm võitu järjest saanud Udine edu põhjusena välja kaks asja: paranenud kaitse ja suur päästja Veideman.

"Kas usute imedesse?" algab jutt, kus võrreldakse hiljutises kohtumises viimasel veerandajal 18 punkti visanud ning Udine sellega võidule vedanud Veidemani tegusid Tracy McGrady legendaarse mängulõpuga, kus Houston Rocketsi äss viskas 35 sekundiga 13 punkti.

"Kolm nädalat tagasi oli meeskond põhja minemas nagu purustatud piraadilaev," seisab artiklis. "Veideman tõi aga meeskonda tasakaalu. Ühest küljest asendas ta Rayd viskava tagamängija rollis, teisest küljest on ta ka mängujuhtimise üle võtnud."

Nupus tõdetakse, et kolm järjestikust võitu on Udine meeskonnale tagasi toonud vahepeal kadunud olnud enesekindluse ning kolm vooru enne põhihooaja lõppu on ka play-off'i jõudmine taas reaalne - viimasest sinna viivast kohast lahutab Veidemani tiimi vaid üks võit.