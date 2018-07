U20 korvpallikoondis nüpeldas EMil Moldovat

Bulgaarias toimuval korvpalli U20 vanuseklassi B-divisjoni EM-turniiril alistas Eesti teisel võistluspäeval Moldova 91:40 (48:22). Eestil on tabelis kahest mängust kaks võitu, nagu ka Sloveenial.

Täna oli raskusi vaid kohtumise alguses (algviisik Kaldre, Niits, Engelbrecht, Pehka, Sein), esimene veerand 16:11. Ilma eile krampidega võidelnud liidri Märt Rosenthalita mänginud Eesti sai hoo sisse teisel veerandajal (32:11), millega sisuliselt kindlustati ka mänguvõit. Poolaeg 48:22. Huvitava tõigana võib välja tuua, et Tom Kaldre tegi avapoolajal ligi 12 minutiga täis viis viga.

Eesti võitis laua 48-41, korvisöödud 16-2, pallikaotusi meil 11, Moldoval tervelt 28. Vastase pallikaotustest teenis Eesti 40 punkti! Kahesed Eesti kasuks 59 vs 41 %, kolmesed 29 vs 8 %, vabavisked 65 vs 39 %.

Eesti edukamad: Schmalz 17 p+5 lp, Ilves 12+3+4, Sein 11 p+6 lp, Kaldre 9 p+4 rs, Pehka 9 p+5 lp, Niits 8+6+3, Talu 7+3+2, Stankevitš 4 p+4 lp, Parve 6+3+3, Engelbrecht 3 p+7 lp.

Homme kell 20.30 on Eesti koondis vastamisi Albaaniaga, kes avapäeval alistas Moldova koguni 73 punktiga.