U18 poisid tegid raskes mängus Soomele tuule alla

Nordic Cupi teine päev tõi Eesti koondistele vastasteks põhjanaabrid soomlased. U18 noormeeste duellis jäid peale Vaido Rego hoolealused 60:50.

Algviisikus alustasid Matthias Tass, Henri Drell, Erki Kuhi, Hendrik Eelmäe ja Sten Saaremäel

Kohtumises ei teinud kaasa tagamängija Kristian Kullamäe, kes sai eilsel mängueelsel soojendusel näovigastuse. „Haav liimiti kinni ja homme olen taas platsil,“ ütles 195cm pikkune mängujuht. Täna käis noormees mängu ajal innukalt kaasvõitlejate joogipudeleid täitmas. Kui ei saa platsil meeskonda aidata, siis tuleb leida muu võimalus. Respekt.

Kohtumist alustas teravamalt Eesti, minnes juhtima 4:0. Avaveerand kujunes väga tasavägiseks, hingetõmbepausile mindi 16:16 viigiseisult.

Teine veerand oli samuti väga võitluslik. Vaido Rego hoolealused näitasid hingestatud mängu, kuid pikale pausile mindi 32:28 põhjanaabrite eduseisus. Henri Drellilt meie parimana poolajaks seitse silma.

Enne viimast ostustavat neljandikku kärises vahe Eesti poolelt vaadatuna 39:48 peale.

Eesti tegi võimsa veerandi alguse ja vähendas vahe 46:48 peale, kui mängida jäi veel pisut üle kuue ja poole minuti. Soomlased olid sunnitud aja maha võtma. Tass oli lauas mees omal kohal ja Hendri Drell säras rünnakul. Nii suurendati eduseis neli minutit enne lõpuvilet viiepunktiliseks 53:48. Soomlased vastasid raske kahesega. Tass proovis kaugviset aga ei tabanud, kuid järgmisel rünnakul lahendas korvi alt kaks punkti ära. Vahe oli taas viis, 55:50. Eestlastel oli poolteist minutit enne lõppu ainult kaks viga, mis lubas kaitses agressiivselt mängida. Kohtumise lõpp kuulus selgelt enesekindlamalt tegutsenud Eestile. 60:50 võit läks täiseduga jätkavale Eesti koondisele. Erki Kuhi ja Henri Drell tõid parimatena 13 silma, Matthias Tass lisas võimsa kaksikduubli 12 silma ja 15 lauapalliga. Lauavõitlus Eestile 49-35.

Koondise keskmängija Matthias Tass sõnas peale mängu, et võidu üks võti oli kindlasti kontrolli alla saadud lauavõitlus. „Saime nende mängutaktikast aru ja tegime enne viimast veerandit korrektuure. See kajastus ka viimase neljandiku skooris (21:2). Peatreener ütles meile, et üheksapunktiline vahe ei ole midagi. proovisime paari uut asja, need toimisid ja tulime mängu tagasi,“ sõnas Tass.

Peatreener Vaido Rego ütles, et tegemist oli nende jaoks hea mänguga. "Nii meil kui Soomel on mõned liidermängijad puudu ja antud mäng oli heaks proovikiviks mõlemale. Keskendusime enda mängule ning see tõi edu. Arenguruumi on veel küllaga."

Homme kohtuvad Eesti koondised Norra eakaaslastega.