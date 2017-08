U18 neidude EM Iirimaal jätkub Eesti jaoks võiduta

U18 neidude EM-turniiril Iirimaal Dublinis on Eesti pidanud kahes esimeses mängus võtma vastu kindla kaotuse. Eile võeti Poolalt vastu 25:65 kaotus.

Kui avapäeval oli mäng avatum ning kaotati Portugalile 56:83, siis sedakorda oli mäng kinnisem, kaitsele orienteeritum ning Eestil oli punktide saamisega tõsiseid probleeme. Enne viimast veerandit oli seis Janne Ritsi ja Märt Kermoni juhendatava Eesti poolt vaadates 9:49.

Lõpuks siis skoor Poola kasuks 65:25. Poola võitis laua 61-42, korvisöödud Poolale 9-5, pallikaotusi oli mõlemal 14. Kahepunktivisked Poolale 35 vs 14 %, kolmesed 29 vs 12 % ning vabavisked Eesti kasuks 67 vs 50 %. Eesti tabas 68st viskest 9.

Martha-Liisa Oinits tõi 9+6 lp, Johanna-Eliise Teder 5+2+3, Anella Otti 5+2+1, Sandra Reinvald 1+11 lp.

Täna kell 15.45 kohtub Eesti Soomega.

Tabeliseis enne tänaseid mänge: Portugal ja Poola 2, Bulgaaria, Soome 1, Eesti, Luksemburg 0.