Münchenis toimus täna pärastlõunal korvpalli U18 EM-turniiride alagruppide loosimine. Suvel Tallinnas peetava B-divisjoni EMiks loositi Eestile viis vastast ning tänase loosiõnnega võib koondis rahule jääda.

Koos Horvaatia, Suurbritannia ja Iisraeliga esimesse tugevusgruppi asetatud Eesti sattus D-alagruppi ning vastasteks tulid Belgia, Taani, Šveits, Iirimaa ja Makedoonia.

Eesti alagrupivastastest on kõige kõvem Belgia, kes oli mullusuvisel U18 EMil 5. ning U16 EMil (mis moodustab eeloleval suvel suuresti U18 koondise) seitsmes. Eesti oli teatavasti U18 EMil seitsmes, ent meil saab põhituumik ka sel suvel U18 konkurentsis osaleda.

Osalejaid on turniiril 24 ning igast grupist saab veerandfinaali ainult kaks paremat. Turniir peetakse 28. juulist kuni 6. augustini Tallinnas ning selle peaareeniks on Kalevi spordihall, teisteks saalideks on Audentese ja TTÜ spordihallid.

Alagruppide koosseisud.

A-grupp: Suurbritannia, Rootsi, Holland, Tšehhi, Luksemburg, Albaania.

B-grupp: Horvaatia, Gruusia, Bulgaaria, Ungari, Island, Valgevene.

C-grupp: Iisrael, Poola, Portugal, Austria, Rumeenia, Aserbaidžaan.

D-grupp: Eesti, Makedoonia, Belgia, Taani, Šveits, Iirimaa