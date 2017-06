U18 korvpallikoondis alistas Norra ning jätkab täiseduga

Soomes jätkuval Nordic Cupil saatis eile mõlemat Eesti noortekoondist edu: nii koduseks EM-i B-divisjoni turniiriks valmistuv U18 koondis kui ka U16 koondis said jagu Norra eakaaslastest.

U18 kirjutas võidunumbriteks lõpuks 78:68. Eesti resultatiivseimana tõi Henri Drell 16 silma, võimsa esituse tegi 13 punkti, 13 lauapalli ja viis korvisöötu kogunud Kristian Kullamäe. Kaksiduubli sai 14 silma ja 12 lauapalliga kirja ka Matthias Tass.

„Meil on kaitsemängu osas teatud nõudmised, mida püüame ellu viia ja pidevalt lihvida," selgitas koondise abitreener Gert Kullamäe. "Andsime täna mõnele mehele rohkem puhkust ja proovisime erinevaid koosseise.“

Hetkel U18 vanuseklassis täiseduga jätkava Eesti koondise juhendaja turniirivõidule veel ei mõtle. „Tase on Nordic Cupil väga ühtlane. Homme on mäng Rootsiga. Kõik võib juhtuda,“ rääkis Kullamäe.

Koondise mängujuht Kristian Kullamäe ütles kohtumise järgselt, et hetkel on kõige tähtsam mängutunnetuse leidmine. „Praegu on kõigile minuteid vaja, et tekiks hea rütm. Täna mängisime juba palju organiseeritumalt ja pall jõudis rohkem Tassile ja Karpinile alla.“

U18 koondis on kuue punktiga turniiritabeli liider, neile järgnevad nelja punktiga Soome ja Norra.

U16 poiste ülekaal oli märksa suurem - nende võidunumbriteks kujunesid 86:67. Eesti parim oli 16 silma ja kuue korvisööduga Kerr Kriisa, Hannes Saar ja Kaspar Lootus lisasid 13 silma.