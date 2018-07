U18 koondise abitreener: EMil peaksime olema parimas vormis

Hispaaniaga mäng näitas treeneritele ja mängijatele nõrgad kohad kätte, millega on vaja kõvasti veel tööd teha (surve alt välja tulemine, lauavõitlus). Oli siiski ka häid ja ilusaid momente selles mängus, mis andis nii mängijatele, kui treeneritele usku, et liigume õigel teel.

Leeduga mäng algas meie jaoks hästi, häälestus oli väga hea. Neli minutit oli mängitud ning seis 9:7 meie poolt vaadatuna. Mängu murrang tuli esimese veerandi viimasel viiel minutil, kui vastased tegid 21:4 spurdi. Tegime paar pallikaotust, mis karistati vastaste poolt kohe ära ning ise me ei suutnud vabadelt kohtadelt oma viskeid ära visata.

Positiivsest küljest võib tõdeda, et suutsime teisel poolajal oma agressiivsuse taas leida ja mängu tagasi tulla. Ning oli ka võimalus mäng enda kasuks pöörata.

Eks treeneritega tuleb nüüd nuputada, mida ette võtta, et mängu käigus ei tekiks suuri tõususid ja mõõnasid. Õnneks on meil nüüd poolteist vaba päeva, kus saame videod üle vaadata ja teha analüüsi. Ning juba pühapäeval jätkame kahepäevase laagriga Audenteses, kus saame nn peenhäälestuse paika panna.

Mehi te justkui eriti katsetada enam ei saa: Entsik langes kahjuks lennukist välja, Hindi kohal on küsimärk (või ei ole?): 12 meest Skopjesse on selged? Nii et millel oli peamiselt rõhk sel turniiril?

Turniiril oli peamine rõhk pandud mängijate positsoonide paigutamisele ja õige rotatsiooni leidmisele. Nagu ennem sai öeldud, siis Entsiku puudumise tõttu oli tarvis teha natuke korrektuure.

Milline on mängijate – nii Eesti pallivate kui välismaalt tulnute valmisolek? Sh vahepeal hüppeliigese vigastuse käes kannatanud Hindi hetkeseis?

Mängijate hetkeseis on selline, et EMil peaksime olema parimas vormis, k.a Hint, kes on vigastusest paranenud.

Kas töötate ka juba vastaste info kallal (alagrpp Skopjes) või jälgite konkurente pigem pigem kohapeal?

Vastaste info otsimine käib ja mõningad videod on juba olemas. Töötame selle kallal, et saada parim ülevaade vastastest.

* * *

27. juulist algaval B-divisjoni EMil Skopjes on Eesti alagrupivastasteks (kronoloogilises reas) Gruusia, Aserbaidžaan, Belgia, Ungari ja Austria. Edasi veerandfinaali pääseb kaks paremat.