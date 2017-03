Pühapäeval peeti korvpalli G4S Noorteliiga U18 vanuseklassi meistrivõistlustel keskne kohtumine, kui Rakveres Rahu hallis olid vastamisi BC Tarvas/Rakvere SK/Virumaa PK ning BC Tartu/Salva. Võiduga kindlustas turniiri kõrgeimas divisjonis liidrikohta Tartu.

Enne mängu oli seis selline, et liider Tartul oli kirjas kümme võitu ja üks kaotus (13. novembril jäi Tartu võõrsil alla KA Tallinna Kalev I/TSK-le 69:72), Tarval kaheksa võitu ja kolm kaotust, millega jagati teist-kolmandat kohta koos KK Viimsi/Kesklinna KK-ga.

Kohtumine kujuneski oodatult põnevaks, niisamuti suureskooriliseks. Poolajaks juhtis Tartu (treenerid Raido Rebane, Joosep Toome) 56:47. Kolmanda veerandiga kasvatasid külalised Tartust edu 13-le punktile (75:62), ent Tarvas (Vaido Rego, Madis Putko) ei olnud alla andnud.

Viimasel veerandil tulid lääne-virulased aina lähemale (loobumine pole kummalegi kõnealusele noortemeeskonale omane olnud sel kümnendil) ning lõpuks saavutas Tartu võitlusliku võidu skooriga 98:90. On ka tähelepanuväärne, et mõlemad meeskonnad said sooritada üle 30 vabaviske: Tartu tabas 33st 22 ja Tarvas 32st 21.

Võitjate poolel kogus Märt Rosenthal 24 pt (4x3), Robin Kivi 17, Joonas-Anton Jürgenstein 12 ja Hendrik Eelmäe 11. Tarva edukaim oli Ander Talu 36 punktiga, Sten Saaremäel toetas 20 silmaga.

Mõlemad meeskonnad kohtuvad järgmises voorus võõrsil tugeva vastasega. Tartu on 12. mätsil külas KK Viimsi/Kesklinna KK-l (mäng Viimsi Koolis) ning Tarvas samal päeval Audentese SK-l. Kaks mängu Tallinna piirkonnas, tulge kohale ja näete korvpalli meie parimate kodumaiste kuni 18-aastaste noorte esituses!

* * *

Tabelis neljandal kohal olnud TTÜ Korvpallikool (Indrek Reinbok, Marko Parkonen, Kris Killing) alistas võõrsil BC Raplamaa (Jüri Pritšin, Kalle Kollin, Viljo Sinikas) 83:72 (38:34). Mark-Andreas Jaaksonilt võitjaile 18 pt, Aleksander-Oliver Hint tõi 16 ja Jaan-Erik Lepp 13 pt. Raplamaa kasuks tõi Sigfried Kesküla 20 ja Gregor Ilves 19 pt.

KA Tallinna Kalev I/TSK (Jaanus Liivak, Aivo Erkmaa, Jevgeni Gurjanov) jäi kodus ehk Õismäe Vene Lütseumis alla KK Viimsi/Kesklinna KK-le (Valdo Lips) tulemusega 68:83 (29:32). Pärast võrdset poolaega kallutas mängu enda kasuks Viimsi kolmanda veerandi 27:19 võiduga. Lõpuks siis +15 Viimsi/Kesklinnale.

Kristofer Veismann kogus võitjate kasuks 20 silma, Georg-Simon Herodes lisas 16 ja Gregor Rikberg 12 pt. Marcus Merimaa oli KA Kalevi resultatiivseim 19 pt-ga, Nikita Botškarjov ja Pavel Ussov said kirja 12 pt.

Keila KK (Peep Pahv) ja Audentese SK (Sixten Tomingas, Meelis Songe, Erik Mäe) mängu protokoll polnud esmaspäeva hilisõhtuks EKLi jõudnud.