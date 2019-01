U16 poisid said Soome üle lisaajavõidu, Reinart ja Kuusmaa tegid võimsalt skoori

Eesti koondise peatreener Rauno Pehka sõnas mängujärgses intervjuus, et teravus rünnakul tõi meeskonna mängu tagasi: „Kui vastane mängib väga agressiivselt, siis tuleb sellele ka vastata. Vaikselt ajasime oma asja ja ühtäkki leidsime ennast tagasi mängus. Kolme päevaga pole me veel kindlasti valmis meeskond, aga mul on väga hea meel kuttide üle. Pingutasime lõpuni, ei kaotanud pead, keegi ei löönud verest välja ja kõik andsid oma osa nagu ühes tiimis peakski olema!“