U16 korvpallipoisid lõpetasid Balti matši kaotusega Lätile

Korvpall Eesti vs Läti U16 mehed

Eesti noormeeste U16 korvpallikoondise jaoks lõppes Balti matš 57:73 kaotusega Läti eakaaslaste vastu.

Lõunanaabrid rebisid kohe alguses ette 16:5 ning kuigi avaveerandi lõpuks vähenes vahe kolmele punktile ja kolmandal perioodil jõudsid eestlased viigini (44:44), kuulus mängu lõpp ikkagi lätlastele.

Kaspar Kitsing tõi eestlaste resultatiivsmana 12 punkti, Kerr Kriisa ja Leemet Loik lisasid mõlemad 10 silma. Läti poolelt tegi paksu pahandust Ojars Alekss Berzins, kes tõi 20 mänguminutiga 22 punktiga.

Statistika:

LÄTI – EESTI

Lauapallid: 51-33

Söödud: 20-11

Vaheltlõiked: 15-20

Visketabavus:

2p: 51 vs 40%

3p: 18 vs 16%

Vv: 62 vs 65%