U16 korvpallikoondis murdis Balti matšil Leedu

Täna suudeti Parkoneni sõnul vastaste liidritega hästi hakkama saada ja enda mänguplaanist kinni hoida: "Kindlasti väärtuslik võit aga Läti on järgmine tugev A-divisjoni vastane. Peame homme näitama, et suudame nende võistkondade vastu mängida. Peame mängima paremini kui täna Leedu vastu, eriti just teisel poolajal."

Eesti koondis kohtub homme turniiri viimases mängus Lätiga kell 16:45.