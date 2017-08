U16 korvpallikoondis andis Hispaaniale kaheksandikfinaalis vägeva lahingu

Eesti U16 korvpallikoondis pidas Montenegros A-divisjoni Euroopa meistrivõistluste kaheksandikfinaalis maha tulise lahingu Hispaania eakaaslastega.

Avaveerandi 6:18 kaotanud eestlased tulid kolmandal veerandil mängu tagasi, jõudes punkti kaugusele (40:41), kuid lõpuks tuli ikkagi vastu võtta kaotus numbritega 54:59.

Viimasel neljandikul püsis hispaanlaste eduseis stabiilselt kolme kuni viie punkti piirimail. Leemet Loik tõi minut enne normaalaja lõppu Eesti veel kolme silma kaugusele (54:57), kuid sellest ei piisanud. 59:54 võit ja veerandfinaalkoht Hispaaniale.

Koondise peatreener Gert Prants sõnas pärast mängu: "Teada oli, et Hispaania on tugev vastane. Meil oli mänguks oma plaan. Alguses oli palju ebaõnne, mis ei soosinud nö usku, kuid kõik, kes mängu vaatasid, nägid, et poiste tahtmine on suur ja treenerina on mul selle üle väga hea meel. Kohamänge läheme mängima samuti maksimaalse häälestusega."

Kaspar Kitsing tõi üleplatsimehena 15 punkti ja võttis 6 lauapalli. Kerr Kriisa lisas 10 punkti ja 11 lauapalli. Vastaste resultatiivsem oli Santiago Aldama 13 silmaga.