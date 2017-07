U16 Balti matš: poisid võitlesid südilt Leeduga, kuid kaotasid 9-ga

Korvpall Eesti vs Läti U16 mehed

Balti matšil Kaunases mängis Eesti U18 poiste koondis südilt võõrustaja Leedu vastu. Kolmandal veerandil oli võrdset seisu, kuid tänu meie praagile teenis Leedu väikse edu ja hoidis seda kindlalt lõpuni - skoor 72:63 Leedule.

Eile oli Eesti koondis alustanud turniiri kaotusega tugevale Türgile 67:87. Täna näitas Türgi oma võimu veelgi, alistades Läti U16 koondise 92:79. Toome ära ka mulluse A-divisjoni EMi konkurentide kohad: Leedu hõbe, Türgi pronks, Läti 11. Eesti oli 13.

Eesti koondis alustas Leedu vastu väga hästi, võites avaveerandi 21:18. Kirstunaelaks osutus täna aga teine veerand, kus jäädi alla 8:18. Poolaeg Leedule seega 36:29. Veel 15. minutil oli seis viigis - 27:27. Esimese poolaja tabavus oli võrdne (mõl 37 %), laud peaaegu võrdne (Leedule 20-18), ent Leedu sai kirja 13 korvisöötu Eesti 7 vastu. Kerr Kriisa arvel oli juba 14 silma (sh kolmesed 6/4).

Kolmas veerand. Eesti maa-alas. Leedu suurendab vahe seitsmele punktile, Eesti tõmbab taas kolme-nelja peale. Ja nii päris pikalt. Kriisal ollakse tihedamalt peal. Eestil ei õnnestu kolm-neli rünnakut järjest ja Leedu saab taas 7-8 pt ette. Märksõnu: kaitselaud käriseb, laua blokeerimine ei toimi alati - käib paraku pikkuse kompenseerimine. Lahtised pallid kippusid ka Leedu saagiks minema.

Viimast veerandit alustati Leedu 57:50 eduseisus. Kui üldiselt mängis Eesti täna üsna leidlikult, enesekindlalt ja vabalt, siis järsku eksiti lihtsatel visete korvi all järjepanu kolmel korral. Need olid hetked, kust seis oleks taas võinud viiki tulla. Läks paraku vastupidi, 6.15 enne lõppu saavutas Leedu kaugviskest kümnepunktise edu (62:52).

Eesti võitles aga hästi lõpuni, Leemet Loik tabas kaugelt ja Pehka tegi imekorvi. Parem siiski võitis 72:63. Eestlasena võib öelda, et võrdne lõpp jäi mõne ebaõnnestumise-õnnestumise taha. Leedu võit oli aga õiglane, hoolimata esimese poolaja kahtlasest koduvilest.

Leedu-Eesti 72:63 (36:29)

Lauapallid: 45-34

Korvisöödud: 27-18

Pallikaotused: 25-22

Vaheltlõiked: 10-16