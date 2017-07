TV3 VIDEO | Rakvere linnapea: kohalikud treenerid, korvpallisõbrad ja linnajuhid ootavad Jaak Salumetsalt vihapahvaku kohta selgitust

Rakvere linnapea Mihkel Juhkami nõuab Eesti Korvpalliliidu presidendilt Jaak Salumetsalt selgitust Delfi intervjuus välja käidud avalduse kohta, nagu oleks Rakvere korvpalli hääbumises tipptasemel süüdi osaliselt ka Rakvere linn.

"Täieliku ülletusena tabas meid eileõhtune Delfi uudis, kus Jaak Salumets teatas, et Rakvere linnavalitsus on aastaid tegelenud tipptasemel korvpalli likvideerimidega Lääne-Virumaal. Ma ei tea, mis selle avalduse taga on, kust ja mille põhjal see sündinud on. Seda peaksite küsima temalt. Olen täna saanud üle Eesti kümneid ja kümneid telefonikõnesid korvpalliasjatundjatelt ja lihtsalt korvpallisõpradelt, kes tegelikult teavad, et Rakveres on üks Eesti väheseid hästi toimivaid korvpallisüsteeme. Arvan, et spordikooli tasemel sellist toimivat korvpallisüsteemi teist ei olegi," rääkis Juhkami TV3 "Seitsmestele uudistele".

"Siin on poisse, kes on lõpetanud põhikooli ja kaaluvad, kas jätkata haridusteed Tallinnas ja Tartus ning näha varianti, kuidas seal tipptasemel korvpalli teha. Me oleme praegu selgitamas, milliseid võimalusi me selles osas näeme," jätkas Juhkami.

"Rakvere korvpallisõbrad, treenerid ja linnajuhtkond ootaks igal juhul korvpalliliidu ja Salumetsa käest kommentaare, miks selline vihapahvak teele lasti."

Salumets ütles Delfi TV intervjuus Viru Bulli meistriliigas mängimise avalduse tagasilükkamist kommenteerides: "See ei hakanud peale eile ega üleeile. See hakkas peale, kui Tarvas oli tipus ja tuli medalitele. Pärast seda tekkis väga palju välismängijaid, kelle osakaal oli palju suurem kui Eesti mängijate osakaal. Sealt hakkasid asjad hargnema. Põhjused on hoopis kaugemal, aga nendele tähelepanu ei pööratud. Ei linn ega ka klubi ise. Kõik läks ilusti - rahvas saalis, võidud tulid. Tekkisid maksuametiga raskused, hakkasid ka kaotused tulema ja rahvas saalist ära kaduma. Süüdistada siin korvpalliliitu, et meie keerasime sellise jama kokku..."