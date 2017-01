Schmitz on Eestis olekut kajastamas ka oma Twitteri kontol, kus kiitis muuhulgas Eesti U-18 koondise eilset võitu Soome üle. "Eesti U-18 koondiselt väga hea võit Soome üle. Väga heas tasakaalus meeskond mitmete andekate mängijatega. Isetu korvpall," kirjutas Schmitz.

Schmitz on teinud ka mänguväliseid tähelepanekuid - näiteks nautis ta seda, et Audentese spordihallis lastakse USA artistide räppmuusikat tsenseerimata.

"Tsenseerimata Rick Ross, Drake ja Kanye Tallinnas noortekorvpalli ajal kõlaritest pasundamas on täpselt nii äge kui see kõlab," seisis Schmitzi säutsus.

Great win for Estonia U18 over Finland U18. Very balanced team with some talented pieces. Competitive on both ends. Unselfish brand of ball.