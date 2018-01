Tuleviku võtmeküsimus: koos Lätiga või mitte?

Pärast seda, kui Prienai meeskond otsustas Balti liiga pooleli jätta, on 14 aastat tagasi suurejooneliselt käivitunud sarja jäänud vaid kaks Leedu meeskonda. Tegemist on sealse liiga keskmike Šiauliai ja Pieno Zvaigzdesiga. Balti liigas on nad aga nii-öelda tippmeeskonnad.