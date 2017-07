Tule kustutamisest ei piisa, Eesti korvpall vajab ideed

Eesti korvpall on vajunud viimase kümnendi sügavamasse kriisi.

Tegemist pole hinnanguga Eesti korvpalli sportlikule tasemele, selle saab anda pärast suviseid noorte EM-turniire ja rahvuskoondise MM-valikturniiri eelringi kohtumisi. Eesti korvpall on organisatoorses kriisis ja tagantjärele tarkusena tuleb tunnistada, et selle poole on liigutud juba aastaid.