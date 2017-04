TTÜ tugevdab üliõpilasliiga Final Fouriks ridu Rakvere Tarva mängijaga

Alexela korvpalli meistriliigas veerandfinaaliga piirdunud TTÜ korvpallimeeskond mängib tuleval nädalal rahvusvahelise üliõpilasliiga ISBL Final Fouril. Koduseks finaalneliku turniiriks tugevdatakse ridu Rakvere Tarva mängija Tõnis Peiliga.

"Liiga reglemendis on punkt, mis võimaldab Final Fouriks igal meeskonnal juurde võtta ühe mängija," selgitas Peili lisandumise tagamaid TTÜ peatreener Mait Käbin. "Lisanduv mängija peab õppima kas samas ülikoolis või sama linna mõnes teises ülikoolis. Peil on Tallinna Ülikooli tudeng ning sellega on tingimus täidetud," lisas Käbin.

ISBL-i finaalturniir toimub TTÜ spordihoones 4.-5. maini. TTÜ kohtub avapäeval poolfinaalis Uhta Tehnikaülikooliga. Kohtumine algab neljapäeval, 4. mail kell 18.