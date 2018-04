TTÜ korvpallimeeskond võitis esimeses üleminekumängus Maaülikooli kindlalt

Neljapäeva õhtul peeti Eesti korvpalli meistriliigas ka esimene üleminekumäng, kus TTÜ KK ei lasknud end üllatada ning võitis Tartus suurelt 100:76 (51:41) Eesti Maaülikooli SK-d.

Kui sageli on madalamalt tõusjal ülemingumängudel see eelis, et mõni meistriliiga klubi võib olla juba mängijatest tühjaks jooksnud või vähemasti on lahkunud leegionärid, siis TTÜ puhul seda ei juhtunud. Nende tuumik on säilinud. Leegionär Levi Giese oli korrektselt rivis ning lõpuks ka meeskonna edukamaid punktitoojaid.

EMÜ SK lõpetas Saku I liiga teatavasti teisena Betoonimeister /Tskk/SK Nord järel, kuid kuna Tiit Soku juhendatav klubi teist hooaega järjest ei soovi kõrgemale tasemele tõusta, jäi liigakohale õigus mängida tartlastel.

TTÜ saavutas kohtumises soliidse algedu, kuid esimese veerandi lõpuks sulas see eduseisuks 24:18. Sten Olmre oli kogunud selleks hetkeks juba 17 punkti. Poolajaks juhtis TTÜ 51:41. Kolmaski veerand otsustavat vahet sisse ei teinud ning viimasele perioodile mindi TTÜ juhtimisel 71:59.

Ometi, just neljandal perioodil suutis TTÜ teha korraliku vahe sisse, võites veerandi 29:17 ning lõppskooriks kujunes 100:76.

TTÜ oli parem lauas 49:40, korvisöödud samuti neile 26:17, pallikaotusi TTÜ-l 11 ja EMÜ-l 17. TTÜ tabas kaheseid oluliselt paremini - 58 vs 38 %, kolmeseid aga täpsemini EMÜ - 33 vs 24 %, vabaviskeid niisamuti EMÜ - 81 vs 70 %.