TTÜ Korvpallikooli noored teevad tegusid Euroopa korvpalliväljakutel

U15 vanuseklassi Superfinaal toimub 19 - 22. aprillil Riias (treener Arkko Pakkas), veerandfinaalis on TTÜ esimeseks vastaseks leedulaste Sabonise korvpallikool. "Neid poisse tean ma juba esimesest klassist saati ja võin kinnitada, kui me kusagil juba kohal oleme, siis kellelgi kerge olema ei saa!" lubas Pakkas.

U16 vanuseklassi Superfinaal toimub 12 - 15. aprillil samuti Riias, kus TTÜ esimeseks vastaseks on Fehervari Alba (Ungari). Antud meeskond jõudis teist aastat järjest Superfinaali. Kui eelmisel hooajal võideti 2. divisjon ja tagati seeläbi pääse Superfinaali, siis see hooaeg võisteldi kõrgemas seltskonnas ning põhiturniir lõpetati kuuendana (võidud-kaotused 9-6) 16 satsi seas.

"Hooaega võib juba nimetada kordaläinuks. Eesmärk oli saada tugevaid rahvusvahelisi mänge, et poisid saaks kogemusi ja teadmisi selle kohta, mis elemendid on omandatud hästi ja milliste kallal on vaja kõvasti tööd teha. Iga mees peab aru saama, et selles vanuses on vaja teha kõvasti tööd ja ennast pidevalt arendada. Koht finaalturniiril on ainult mängijatele boonuseks, mis garanteerib vähemalt kolm väga hea tasemega mängu. Superfinaalis on eesmärk anda endast parim ja võidelda igas olukorras. Kui poisid püsivad terved ja me saame sinna minna täiskoosseisus, siis mine sa tea, mis seal juhtuda võib," sõnas treener Parkonen.

U17 vanuseklassis tegi TTÜ võistkond tugeva põhiturniiri, saavutades 2. divisjonis 16 võistkonna konkurentsis teise koha ning kindlustades pääsme EYBL Cup Final4-s. Selle võistkonna jaoks on tegemist läbi aastate kõige parema tulemusega. Turniir toimub mais ja TTÜ vastaseks poolfinaalis on norralaste Sandvika BBK võistkond (tegemist on Norra rahvuskoondise baasklubiga). Treener Elmiku sõnul on oluline tulemuste tegemine vanemates vanuseklassides. "Varasematel aastatel mängisime eelkõige arengut silmas pidades, mitte niivõrd tulemuse peale. Final 4-i jõudmine näitab, et suund on olnud õige. Võtame mäng-mängult ja eks turniiri lõppedes ole selge mis koha saame. Täname Keila KK-d hea koostöö eest!"

U20 võistkond osales EYBL Kesk-Euroopa divisjonis. Võideti võistkondi Ungarist, Slovakkiast ja Poolast, aga kaotused Itaalia ning Sloveenia klubile ei lubanud kolmandast kohast kõrgemale pürgida. Treener Indrek Reinbok: "Saime sellel hooajal kogeda väga erinevat korvpalli – itaallaste kiiret ja agressiivset mängu, sloveenide jõulist korvpalli, poolakate aeglast, aga võistkondlikku tegutsemist. Mitmetes võistkondades olid sees Aafrikast leitud looduselapsed, mis andsid nende võistkondade tegutsemisele täiendava dimensiooni. Kokkuvõttes annan EYBL hooajale hindeks tugeva kolme."

TTÜ Korvpallikool on ühendklubi, kus õpib ligi 700 korvpallurit, nii suurt kui väikest. Kool võimaldab lastel teha oma esimesed korvpallisammud ning jõuda korvpalli profitasemeni - mikrost magistrini. TTÜ Korvpallikooli kuuluvad TTÜ Korvpalliklubi, Rae Spordikool, SK RIM, Kiili Spordiklubi, Haabersti SK, Tabasalu Palliklubi, Laagri Huvialakool ja Spordiklubi Newox.