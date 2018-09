TTÜ korvpalliklubiga taasliitus Jaan Puidet

Peatreeneril Rait Käbinil on siiralt hea meel, et Jaan oli nõus see hooaeg taas TTÜ Korvpalliklubis mängima, kuna on korvpallurit juba mitu aastat oma meeskonda tagasi kutsunud. Tegemist on väga mitmekülgse mängijaga, kes peaks meid aitama mitmel positsioonil, teatas TTÜ avalduses.

Olles suvel mänginud suuremas osas 3x3 tänavakorvpalli on Jaan jõudnud juba meie meestega saalimängude treeningutel kaasa lüüa. Veidike on vaja kaitsega harjuda, kuid trennid on läinud hästi. Praeguse satsiga on Jaan rahul, kuid tõdeb, et meeskonda oleks pikemat mängijat juurde vaja.