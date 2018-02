Treieri 27 punkti viisid U20 tiimi play-offile ligemale

Eesti korvpallur Kaspar Treier ja Montegranaro U-20 meeskond alistasid esmaspäeval Itaalias oma divisjoni liidri Pesaro 69:55 ning astusid suure sammu üleriigilise play-off koha suunas.

Kuigi Montegranaro alustas kohtumist umbes 200-pealise kodupubliku ees konarlikult ning avaveerand kaotati koguni 6:16, siis teisel ja kolmandal veerandil oldi vastasest üle vastavalt 10 ja 15 punktiga, vahendab Korvpall24.ee.

Eestlasest ääremängija kerkis taas oma klubi resultatiivseimaks, kui viskas 27 punkti.

Kaheksanda järjestikuse võidu saanud Montegranaro on endiselt teisel positsioonil ning vahe jälitava Sienaga on kuus punkti, kuid Sienal on üks mäng veel varuks. Teine koht viiks Treieri meeskonna üleriiklikele play-off mängudele.