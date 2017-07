TOHOH! ESPN hindab Rauno Nurgeri ülikoolitiimi enne uue hooaja algust kõige tugevamaks

USA suurim spordimeediahiiglane ESPN reastab enne hooaega ja ka hooaja kestel NCAA ülikoolikorvpalli meeskondi oma omapärase Basketball Power Indexi (BPI) alusel. Suvise ränkingu esikohal on suure üllatusena Rauno Nurgeri tiim Wichita State Shockers!

Shockersi virtuaalse edu põhjuseks on nende meeskonna tuumiku kokku jäämine: lõppenud hooajal ei mänginud nende viimase aasta pallurid tiimi edus suurt rolli ning kõik põhitegijad on uueks hooajaks meeskonda aasta vanema ja kogenumana naasmas. BPI reastas nii Wichita State'i rünnaku kui ka kaitse kogu NCAA neljandale kohale, mis andis neile üldarvestuses esikoha.

Kui Wichita State on värskes ja veel küllaltki toores edetabelis (näiteks pole veel arvesse võetud ühest ülikoolist teise liikumisi) esikohal, siis Maik-Kalev Kotsari South Carolina, kes lõppenud hooajal viimase nelja meeskonna sekka pääses, ei ole üldse esimese 50 seas.