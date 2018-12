TIPPHETKED ja TÄISPIKKUSES | TalTech sai Tallinna klubide vastasseisus Kalevi üle magusa võidu

TalTechi mänguvankrit vedas Gregor Arbet, kes viskas 22 punkti. Toomas Radik lisas võitjate poolel 14 ning Eric Schmalz 12 silma.

Kaotajate edukamad olid Bamba Fall 24, Taylor Stafford 15 ja Janar Talts 10 punktiga.

Turniiritabelis on nüüd meeskondadel sarnane võitude ja kaotuste suhe. Mõlemal on kirjas seitse võitu ja viis kaotust. Üldises pingereas ollakse sellega vastavalt viiendal ja kuuendal kohal.

ENNE MÄNGU:

Tallinna Kalev/TLÜ - TALTECH

08.12 kell 20.00, Tallinn, Sõle Spordikeskus

Ülekanne: Delfi TV

Tänase mängupäeva lõpetavad positiivse võitude-kaotuste saldoga kaks Tallinna klubi. Tabeli viies Kalev/TLÜ on hooaega tugevalt alustanud, olles seitse võitu kogunud nelja kaotuse kõrvale. Hooaega tervikuna vaadates on peaaegu maksimum suudetud endast anda, kui seni on kindlalt alla jäädud Riia VEF-ile ja põnevuslahingust väljus võitjana siiski BC Kalev/Cramo. Mõneti ootamatult tuli tunnistada Pärnu Sadama ja Tartu Ülikooli paremust. Viimati mängiti võõrsil Läti Ülikooliga ja teeniti 66:53 võit.

Seitsmendal kohal paikneva TALTECH-i jaoks on hooaeg kulgenud samuti pigem positiivses noodis. Kaotused on kirja saadud suure kolmiku Kalev/Cramo, VEF-i ja Ventspilsi vastu. Jättes kõrvale allajäämised BK Ogrele ja Tartu Ülikoolile, on enda masti meeskonnad alistatud küllaltki veenvalt ning meeskond hoiab keskmiselt 80,3 visatud punktiga selles arvestuses liigas ka kuuendat kohta.