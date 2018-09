Tiit Sokk: uued mehed on teinud meeskonna tugevamaks ja võimsamaks

"Treeningul olid uued mehed kohal, seega tuli kõik asjad otsast peale üle käia ja korrata. Uued mehed on teinud meeskonna tugevamaks ja võimsamaks. Toorest jõudu, mille puudumine kontrollmänge Belgiaga mõjutas, on korvi all rohkem," rääkis Sokk pärast tänast avatud treeningut ajakirjanikele.

Homsest mängust Saksamaaga rääkides lausus Sokk, et võit poleks korraliku mängu korral midagi utoopilist. "Eesmärk Saksamaa vastu on anda maksimum ja kodusaalis teha korralik mäng. Kui kõik laabub – suudame kõik 40 minutit rütmi hoida – on võit võimalik," lausus juhendaja.

"Mehed lähevad iga päevaga paremaks ja nad kohanevad vaikselt suure korvpalliga. Nii juhtus, et verevahetus toimus järsku – liiga palju noori tuli korraga peale – aga küll me hakkama saame."