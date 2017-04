Tiit Sokk teatas korvpallikoondise kandidaatide nimed, Kotsar jääb eemale

Sel suvel peab Eesti korvpalli rahvuskoondise neli MMi eelkvalifikatsiooniturniiri mängu, lisaks kuus-seitse kontrollmängu. Kandidaate kutsutute näol on sel aastal 23, koondise peatreener Tiit Sokk ootab neilt vastust hiljemalt juuni alguseks.

Ettevalmistus MM-tsükli mängudeks algab 27. juunil ÜKE-põhise lühema tööperioodiga Tondil Golden Clubis ning jätkub juuli esimesel nädalal Kalevi Spordihallis ja Kalevi Kergejõustikuareenil. Enne juulikuu keskpaika sõidab koondis esimesele turniirile Portugali.

„Kandidaatide seas on eri põlvkondade mängijaid,“ sõnas Tiit Sokk. „Nooremaid tuleb peale, aga me ei plaani teha kunstlikku noorenduskuuri. Koondisse valitakse täna parimad mängijad, kes on tervise juures. Kes on, need mängivad ning eks eesmärk on ikka võita ja edasi saada.“

Kandidaadid peavad vastuse andma hiljemalt 6. juuniks. Osalejad valitakse nende seast, kes on andnud positiivse vastuse. Olgu etteruttavalt lisatud, et meie lõppenud hooaja NCAA uustulnuk ja poolfinalist Maik-Kalev Kotsar jääb suvise ettevalmistuse tõttu South Carolina ülikooli juures poolte kokkuleppel kõrvale. Seks korraks.

EKLi peasekretär ja koondise mänedžer Keio Kuhi lausus lisaks: „Siim-Sander Venel oli operatsioon, kuid meile teadaolevalt taastub ta koondise ettevalmistusperioodiks ja soovi korral on tal võimalik siis liituda.“

Kui Eesti koondis lõpetab suvise eelkvalifikatsiooni alagrupis kahe parema seas (konkurentsis Makedoonia ja Kosovoga), seisab koondisel 2017-2018 hooaja sees ees MM-kvalifikatsioonitsükkel, mängudega novembris, veebruaris ja juuni alguses. Selle turniiri loosimine toimub juba mai alguses.

TEGEVUSKAVA

Ettevalmistus ja kontrollmängud

27. juuni-1. juuli ÜKE Golden Club

3. juuli-13. juuli Kalevi Hall+Kalevi kergejõustikuareen

14. juuli-16. juuli Turniir Portugalis (Rumeenia, Portugal, Eesti)

19. juuli-26. juuli Kalevi Hall + 2 kontrollmängu Rootsiga

28. juuli-4. august Saku SH+ 2-3 kontrollmängu või turniir võõrsil

MM 2019, eelkvalifikatsioon 2017

5. august Makedoonia – Eesti

9. august Eesti – Kosovo

16. august Eesti – Makedoonia

19. august Kosovo – Eesti

Kutse saanud Eesti koondise kandidaatide nimekiri

Pos. 1

Sten Olmre

Sten Timmu Sokk

Martin Dorbek

Rait-Riivo Laane

Tanel Sokk

Pos .2-3

Rain Veideman

Tanel Kurbas

Janari Jõesaar

Martin Paasoja

Jaan Puidet

Gregor Arbet

Gert Dorbek

Pos. 3-4

Indrek Kajupank

Siim Sander Vene

Erik Keedus

Mihkel Kirves

Joonas Järvelainen

Kristjan Kangur

Pos. 4-5

Kristjan Kitsing

Janar Talts

Pos. 5

Reinar Hallik

Rauno Nurger

Maik-Kalev Kotsar