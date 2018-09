Tiit Sokk suure kaotuse järel: Belgia nüüd nii kõva võistkond ka ei ole, et peaks meile 100 punkti viskama

"Belgia nüüd nii kõva võistkond ka ei ole, et peaks meile 100 punkti viskama. Nad viskasid küll 70 protsendiga kolmeseid, aga liiga kergelt pääsesid ka viskele. Meie saame omi asju kindlasti parandada," sõnas Sokk mängujärgselt.

"Me ei tulnud seda mängu ei võitma ega kaotama. Me tulime mängima ja paremaks saama. See on nende asjade juures väga oluline," rõhutas Sokk ja lisas: "Esimene poolaeg lõhkus vastaste pikk Boukichou meie mängu alt ära. See kindlasti paraneb, kui meil ka vähe suuremad vennad sinna alla tulevad. Kui lased vankri allamänge veerema, siis on juba raske. Kui me laseme vastasel mugavustsoonis olla, siis on igatpidi keeruline."