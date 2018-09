Eesti korvpallis saab sarjata kõike ja kõiki: koondisest loobunud mängijaid, parimate kokku toomisel hätta jäänud alaliitu, halvale ajale mänge kavandanud rahvusvahelist alaliitu ning kõige tipuks mängus Saksamaaga antirekordi püstitanud koondist.

Peatreener Tiit Sokk ei väida, et asjad on hästi, kuid ta teab, miks mängud läksid just nii, nagu need läksid. „Osa noorte jaoks olid need esimesed selgete nõudmistega mängud meeste seas,” sõnab ta. „Treenerid rõhutasid iga päev samu asju, kuid selles vanuses mõeldakse, et ollakse maailma kõige targemad. Vanemad mängijad teavad, et kergem on teha seda, mida öeldakse, aga nooremad ajasid ikka oma joont.”