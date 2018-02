Tiit Sokk koondise liidri valikmängudest eemale jäämisest: Veideman palus ilusti, patt oleks vastu olla

Eesti korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk ütles, et mõistab Rain Veidemani otsust veebruarikuistest MM-valikturniiridest eemale jääda.

"Veideman ilusti palus, kuna klubi ajaloos on esimest korda juhus, kui nad said karikavõistluste final eight turniirile. Keegi klubis otseselt vastu ei ole tema koondisesse tulemisele, kuid nad tahavad nii tähtsast üritusest parimat saavutust. See oli tõsine põhjus ning minu meelest on ta alati ausalt oma töö ära teinud ning oleks patt vastu olla," sõnas Sokk Korvpall24.ee portaalile.

Soku sõnul on ülejäänud kutse saanud koondislased kõik praeguse seisuga oma tulekut kinnitanud.

