Tiit Sokk kahe kaotuse järel: vähemalt nägime ära, kes viimase veretilgani võitleb

Eesti kaotas Rakveres peetud korvidevaese kohtumise 55:68. Reaalset võidu võimalust ei tekkinud. „Olime agressiivsed, aga meil on noore võistkonna sündroom, kui midagi läheb pahasti, siis ei lähe üks asi, vaid rohkem. Seda nimetatakse kogemuseks," nentis Eesti koondise peatreener Tiit Sokk. „Mõlemad Belgiaga peetud mängud olid rasked - meeletu võitlus, et mängus püsida. Olime ju kasvult väiksemad, kogemustelt väiksemad... vähemalt nägi ära, kes viimase vere tilgani võitles, isegi siis, kui kõik ei õnnestu."

Eesti koondise kapteni Rain Veidemani sõnul jäi kõige rohkem vajaka koostööst. Kogenud tagamees on veendunud, et selle paranedes muutub ka mängu pilt paremaks. „Täna olime kaitses väga tublid, aga rünnaku punkti skoor... nii ei saa ju mängida!" tõdes ta. Enne Belgiaga peetud mänge, arvas Veideman treeningute põhjal, et uuenenud koondisel sujuvad asjad paremini. „Trenn ja mäng on kaks täiesti erinevat asja. Meil on uus koosseis ja lisaks oli Belgia ka paras pähkel. Saime hea õppetunni."

Eesti koondise visketabavus oli alla igasuguse arvestuse. Kolmese kaare tagant visati sisse küll pooled visked, kuid kaheste protsent oli kõigest 27. Sellise näitajaga pole suures korvpallis millelegi loota. „Kui oleme lühemad, peame kaugelt sisse viskama. Me ei saavutanud viskamiseks super häid positsioone, kuid jätsime ka palju väljasööte realiseerimata," sõnas Sokk. Veidemanis jagus siiski optimismi olukorra paranemiseks: „Küll ametlikes mängudes visked minema hakkavad!"