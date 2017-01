Teisipäeval käivitub Tallinnas Audentese Spordihoones aasta oluliseim noorteturniir Eestis - BSBC ehk Läänemeremaade korvpalliturniir U16 ja U18 vanuseklassidele. Delfi TV koostöös korvpalliliiduga vahendab kõiki turniiri mänge otsepildis.

Eesti järelkasv konkureerib meretaguste naabrite Rootsi ja Soomega, samuti on traditsiooniliselt külas Läti, vahendab basket.ee. Täpselt selles järjekorras kohtuvad meie U16 ja U18 koondised ka oma vastastega - see tähendab, et teisipäeval minnakse vastamisi Rootsi eakaaslastega, kolmapäeval soomlastega ning turniir lõpetatakse neljapäeval Läti korvpallinoorte vastu.

Noored (neli koondist, poisid-tüdrukud) olid Audenteses laagris 28.-30. detsembril. Selle alusel on treenerid teinud valiku BSBC turniiriks. Tõsi, laagritest oli noori puudu (eeskätt poistel) ning tuleb rõhutada, et tegu on noortekoondiste puhul alles teise kogunemisega. Järgmine toimub märtsi koolivaheajal ning sihik on pandud augustikuu EM-ideks.

BSBC osalevad Eesti koondised

U16 poisid: peatreener Gert Prants, abitreener Priit Vene, abitreener/mänedžer Joosep Toome

U18 noormehed: peatreener Vaido Rego, abitreenerid Gert Kullamäe, Indrek Reinbok, abitreener/mänedžer Martin Rausberg

U16 tütarlapsed: peatreener Marko Parkonen, abitreener/mänedžer Mailis Pokk

U18 neiud: peatreener Janne Rits, treener Märt Kermon, abitreener/mänedžer Janeli Lilleallik



Turniiri ajakavaga saad tutvuda siin.