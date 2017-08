Teisest liigast alustav Rakvere Viru Bull palkab eestlastele tuntud välistreeneri

Eesti korvpalli meistrivõistluste teises liigas mängima hakkav Rakvere Viru Bull on kokkuleppele jõudnud lätlase Juris Umbraškoga, kellest saab meeskonna mängiv treener. Allkirjad pannakse paberile täna.

Aastatel 2011-2015 Rakvere Tarvas mänginud Umbraško sai treenerina tuleristsed poolteist hooaega Valgat juhendades. Läti ja Eesti liigas mängiv Maks&Moorits pani mehele sule sappa tänavu veebruaris.

"Rääkisime temaga juba maikuus, kui oli õhus variant hakata mängima kõrgliigas. Kui juulikuus selgus, et Rakvere ikka ei ole korvpalliliidu juhatuse silmis kõrgliiga vääriline, saime uuesti kokku. Tema ja ka minu kui klubi eestvedaja mõtteis on pikemaajaline kui vaid ühe hooaja projekt," rääkis Defile Viru Bulli eestvedaja Arnu Lippasaar.

"Talle meeldis, et saab tööd teha noortega. Me ei komplekteeri meeskonda vanadest tegijatest, vaid enamus on kohalikud noored. On nii praegusi korvpallikooli kasvandikke kui ka neid, kes on juba töömeheikka jõudnud. Lisaks lubas Juris ise platsil abiks olla nii palju, kui ta suudab. Teise liiga jaoks peaks tal vormi olema."

Viru Bulli meeskonna komplekteerimine on veel pooleli. Abijõudu loodetakse saada ka mõnelt napilt meistriliiga klubi ukse taha jäävast pallurist.

"Meil on mõned mängijad silmapiiril, aga nimesid hetkel välja öelda ei saa," lisas Lippasaar.

Viru Bulli koduareeniks saab Tarva endine karukoobas Kastani Arena. Lippasaar usub, et märgatavat publiku kaotust Rakveres algaval hooajal ei toimu. "Usun, et publikut oluliselt vähem ei tohiks tulla kui viimasel hooajal. Heitlused teises liigas tulevad kindlasti märksa põnevamad," ütles Lippasaar, kes rõhutas, et ilma Rakvere lihakombinaadi toetuseta Viru Bulli tänasel päeval ei eksisteeriks ning kohaliku korvpallielu elus hoidmine jäänuks korvpallikooli õlule.