Tassi treener: see info, et Matthias universiaadikoondisele appi läheb, sündis segadusest

Eile kirjutas Delfi, et Eesti U18 korvpallikoondise kodusel EM-i B-divisjoni turniiril pronksmedalile aidanud Matthias Tass siiski ei liitu Taiwani sõitva universiaadikoondisega.

18-aastase keskmängija treeneri Sixten Tomingase sõnul tehti otsus selgelt noormehe tervist silmas pidades. "Koondisesuvi on olnud pikk ning koos füsioterapeudi Lauri Otiga leidsime, et Matthiasel oleks targem universiaadile mitte sõita. Lisaks on tal põlvega väike pisiprobleem. Lihased on väsinud ja inimesele on puhkust ka vaja. Varsti hakkab ka klubihooaeg juba pihta."

Tomingase väitel oleks universiaaditurniir pallurile olnud tarbetu risk. "Kui nii mõelda, siis universiaadilt ei oleks tal olnud väga palju võita - küll aga oleks seal võinud tulla mõni rumal vigastus."

Kust tuli siis üldse esialgne info, et Tass universiaadikoondist aitab? "Tean, et Matthias rääkis umbes kuus nädalat tagasi Alar Varrakuga, kes talle seda võimalust tutvustas ja pakkus. Enne U18 koondise turniiri oli ta muidugi põhimõtteliselt huvitatud, kuid nüüd on olukord teistsugune. Millegipärast hakati aga nüüd sellest ammusest sõnasabast kinni ja sealt see jutt tuli," selgitas Tomingas.