Tass ja Saint Mary´s ülikool teenisid neljanda järjestikuse võidu

Kodupubliku ees oldi üle Cal State Fullerton Titans´ist 81:66. Võidule pandi alus esimesel poolajal, kus vastane puruks visati 54:33.

Esimest hooaega USA-s õppiv Tass teenis mänguaega 7 minutit ja viskas 4 punkti. Ta tabas eksimatult 2/2. Võitjate resultatiivseim oli 19 punktiga Jordan Ford.

Põhiturniiri 11 mängust on Saint Mary´s võitnud seitse.

