Tartusse tuleb korvpallitarkust jagama endine Moskva CSKA mängija

9.-10. juunil toimub Tartus järjekordne korvpallitreenerite koolitus, kus üheks lektoriks on hooaegadel 2000-2001 ja 2001-2002 Moskva CSKAs mänginud valgevenelane Mikalai Aliakseyeu.

Tartu Ülikooli ja Tartu Akadeemilise Spordiklubi üheskoos korraldatav korvpallialane koolitus on tänavusel hooajal järjekorras juba seitsmes.

Korraldaja Raido Rebane kiitis mõlemat Tartusse tarkust jagama tulevat asjatundijat: „Hea meel, et seekord oleme saanud siia kaks välistreenerit, mõlemad kusjuures on Ameerika Ühendriikides korvpallihariduse saanud. Tomas on ennegi meie koolitustel esinenud ning osalenud treenerid on teda väga kiitnud: temalt on saadud palju uusi ideid ning teistsugust filosoofiat.“

Erinevate Euroopa kõrgliigades pallinud Mikalai Aliakseyeu kohta oskas Rebane öelda: „Oleme teinud omajagu tööd, et just korvialuse mängu kohta teadmisi omavat treenerit siia saada. Mängijana oli ta tugev korvialune jõud, kes omas head tehnikat ning arusaamist mängust. Ka treenerina on ta keskendunud just korvi lähedal kasutatavate võtete edasiandmisele.“

Koolituse ajakava ja info:

9. juuni 18.00-19.30 : Tomas Keršis – Individuaalne kaitsemäng

9. juuni 19.45-21.30: Mikalai Aliakseyeu – Lauavõitlus

10. juuni 10.00-11.30: Mikalai Aliakseyeu – Korvialune ründemäng

10. juuni 12.00-13-30: Tomas Keršis – Minu lemmik harjutused. II osa

10. juuni 14.15-15.45: Mikalai Aliakseyeu – Katete tegemine

Kõik loengud toimuvad inglise keeles, mõlemad lektorit valdavad ka vene keelt. Osavõtutasu enne 31.05 registreerujatele 30 EUR-i. Eelnevalt see hooaeg seminaridel osalejatele 20 EUR-i. Täiendav info SIIT.