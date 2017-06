Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna uueks peatreeneriks saab Priit Vene

Delfile ja Eesti Päevalehele teadaolevalt on Tartu Ülikooli korvpallimeeskond sõlminud mitmeaastase lepingu Priit Venega.

50-aastane Vene vahetab peatreenerina välja Gert Kullamäe, kes juhendas meeskonda alates 2012. aastast. Abitreenerina jätkab Toomas Kandimaa. Ühegi mängijaga veel lepingut sõlmitud pole.

Viimati tegutses Vene peatreenerina hooajal 2012/2013, kui juhendas Pärnu meeskonda. Varasemalt on ta olnud ka TTÜ juhendaja ning Kaunase Žalgirise ja BC Kalev/Cramo abitreener. Sel suvel on Vene oma kogemusi jagamas Eesti U16 poiste koondise abitreenerina.

„Lihtsalt sõnastatud on eesmärgiks võit igas mängus," sõnas Vene. "Millise edu see sarjades toob, sõltub palju sellest, mis meeskonna me kokku saame. Kindlasti tahame kokku panna konkurentsivõimelise meeskonna, aga kui üheks eesmärgiks on integreerida ka nooremaid mängijaid, siis läheb tee võiduni raskemaks. Samas, kui me pakume head ja hingestatud korvpalli, siis võib sellega võita nii mõnegi südame."

Spordiklubi korvpallidivisjoni juhi Priit Kaasiku sõnul on Vene näol tegemist hea spetsialistiga, kelle käe all astub klubi järgmise sammu edasi. „Priit Venel on pikaajaline kogemuse nii Kaunase Žalgirise kui Eesti meistriliiga tasemel. Need teadmised ja kogemused tulevad kindlasti kasuks Tartu korvpallile. Mõnda aega treeneritööst eemal olnuna on tal tekkinud ka häid mõtteid, mida realiseerida. Loodetavasti suudab Vene tuua meeskonda ja klubisse uut hingamist ning see kajastub nii meeskonna mängus, tribüünidel kui ka karikariiulil,“ sõnas Kaasik.