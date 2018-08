Tartu Ülikooli korvpallimeeskond võtab laenule Žalgirise noormängija?

18-aastane mängujuht tuleb ära FC Barcelona juurest ja taasliitub Kaunase Žalgirisega. Kuna Žalgirise esindusmeeskonnas talle mänguaega ei jagu, tuleb Velicka laenule Tartu Ülikooli meeskonda.

Leedu noortekoondistega on ta tulnud kolmel korral tiitlivõistluste medalile. Velicka on U17 vanuseklassi MM-i pronks ja U18 ning U16 vanuseklassi EM-i hõbe.

Velicka Tartusse tulekul on eelduseks, et meeskonna peatreeneriks jääb Priit Vene.



18 year old PG Arnas Velicka is set to terminate his contract with Barcelona and sign new long term deal with Zalgiris Kaunas, according to sources. He will probably be sent on loan to Ulikool Tartu, I was told.— Donatas Urbonas (@Urbodo) August 17, 2018