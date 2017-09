Tartu Ülikooli korvpallimeeskond kaotas kontrollmängu Ventspilsile

Tartlaste resultatiivseim oli leedulane Vytenis Cizauskas, kes viskas Läti mulluse hõbedameeskonna vastu 17 punkti.

Järgmise kontrollmängu peab Tartu Liepajas.

Meie parimana viskas Vytenis Cizauskas 17 punkti. Edasi viib reis meid juba Liepajasse -- Our best was Vytenis Ciz… https://t.co/XRb2LwNHfz pic.twitter.com/s3K9PDUihh