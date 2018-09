Tartu ülikooli kantsler valetas? Tartu fänniklubi kinnitab, et nemad ei ole tudengikorvpalli poolt

Vastulause:

"Tänases Kuku raadio linnatunnis teatas Tartu ülikooli kantsler Meelis Luht, et korvpallimeeskonna fänniklubi on aru saanud, mida ülikool oma meeskonnaga praegu teha tahab ning Luhti meelest fänniklubi toetab ülikooli plaani lõpetada Tartus professionaalne korvpall.

Peame siinkohal õigeks anda teada, et meie arust kantsler valetab! Jääb arusaamatuks, kust selline info fänniklubi kohta on võetud, kantsler ja fännid ei ole kohtunud ning nendel teemadel rääkinud. Veel vähem oleme kuskil avaldanud, et toetame Tartus tudengite korvpalli.

Oleme Tartu tänase meeskonna taga, kuna hetkel puudub alternatiiv ning soovime, et noortel oleks võimalik siiski kuskil sel hooajal mängida. Oleme kogunud rahalist toetust, kuna näeme, et tänane organisatsioon ei tule toime sponsorite ja kogukonna koostööle kutsumisega. Oleme kogunud kümne päevaga fänniklubi taha eraisikute toetust ca 2500 eurot, see näitab, et raha ja huvi on olemas, aga tänane juhtkond ja organisatsioon ei saa korvpalli juhtimisega hakkama.

Oleme fänniklubina oma seisukohad väga selgelt avaldanud ning kinnitame uuesti, et meie toetame professionaalse korvpalli tagasi toomist Tartusse. Toetame initsiatiivgrupi ideed uuest hooajast viia Tartus korvpall taas profitasemele."