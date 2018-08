Tartu suur küsimärk, Taltsi valik ja Valga eestlased

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna võimalikust lepingust peatreener Priit Venega on räägitud juba rohkem kui kuu aega. Viimastel nädalatel ollakse osaliste väitel allkirjastamisele väga-väga lähedal, kuid lepingu sõlmimise uudist ei olnud eile õhtuks veel avalikkuse ette tulnud.

Kui Vene jätkab, on meeskonda lihtsam leida mängijaid ja võimalik, et ka toetajaid. Eestlasi pole mängijate turule enam kuigi palju jäänud. Kui Venega käed lüüakse, liigub suure tõenäosusega Valgast Tartusse Rain Raadik. Räägitud on ka Janar Taltsist, kuid viimase info põhjal on tema Tartusse jäämine siiski vähetõenäoline. Vene on kinnitanud, et tooks meeskonda mõned noored leedulased.