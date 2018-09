Tartu Rock, üks ja ainus: Tanel Teini 10 mõtet kodumaise ja eriti Tartu korvpalli tulevikust

Seepärast on minu arvates käes aeg muuta ka Tartu profikorvpalli organisatsiooni. Ülikool on sellest vabatahtlikult loobunud, palli võiks nii otseselt kui ka kaudselt maast korjata selleks loodud sihtasutus, kes koondaks enda ümber kõik Tartus korvpalli arendada tahtvad institutsioonid ja isikud, alustades kindlasti ülikoolist ja linnast.

Pakun omalt poolt välja tegevuskava esmased punktid, mis võiksid aidata Tartu korvpalli taas tõusma hakata.

Tartu korvpall peab omama suurt visiooni, mille võib kokku võtta kahe lihtsa mõttega, ühe üleriigilise ja teise lokaalse mõttena. Üleriigiline: Tartu soovib saada Eesti korvpalli uueks hälliks, kes näitab eeskuju ning koordineerib meie korvpalli tulevikku.

Klubitasand: soovime igale mängule müüa rohkem pileteid kui eelmisele. Pikemas perspektiivis tähendab see, et me soovime tulevikus Tartus mängida ca 5000+ silmapaari ees.

Just sellised sihid peavad olema ning selles suunas tuleb teha igapäevaselt tööd. Liiga ambitsioonikas? Milleks üldse sporti teha, kui suuremaid eesmärke ei seata …

Tegevjuht ja tiim

Sügisel valmib Tartus uus ülikooli spordihall, mis hakkab mahutama ca 2500 istekohta, ning see peaks olema juba piisav motivaator klubile omamaks kindlat plaani järgnevateks aastateks: kuidas uus hall täis müüa, kuidas turundada korvpalli, kuidas olla atraktiivne uus spordi- ning elamuskeskus.

Kuid ainult selle uue halliga ei peaks Tartu korvpall ja Tartu sport üldiselt tuleviku mõttes rahulduma. Vastupidi, see hall täis müüa oleks esmane proovikivi, mis vaja lahendada, et astuda järgmised, palju suuremad sammud. Näiteid, kus ca 100 000 inimesega linn suudab keskmiselt täita kolm kuni viis tuhat istekohta, jagub küllaga.

Suurt visiooni saab ellu viia ainult väga hea tiim. Olukord, kus Eesti parima potentsiaaliga klubi on viimastel aastatel “arendatud” põhitöö kõrvalt (korvpalliklubil puudub seda vedav nõukogu ja tegevjuht), on üks põhjuseid, miks me täna nii täbaras seisus oleme.

Professionaalset klubi tuleb juhtida kui tippettevõtet, mis on orienteeritud iga-aastasele kasvule, olgu see siis noorte korvpallurite liitumine ning nende arendamine, fännibaasi suurenemine või klubi eelarve kasv. Sellist organisatsiooni peab juhtima korralikult motiveeritud tegevjuht koos oma tiimiga. Inimesed, kes põleksid soovist viia Tartu korvpall uutesse kõrgustesse.

Tegevjuhti peaks omakorda suunama ka ise panustada sooviv nõukogu, kuhu kuuluvad nii sponsorid, korvpalli kogukonna esindajad, lapsevanemad, fännid, linna esindajad, ülikooli esindajad jne.

Klubi üks olulisemaid eesmärke, lisaks noorte korvpallurite kasvatamisele, oleks aga välja töötada viis, kuidas tekitada pidev piletimüügi kasv läbi hooaegade - just see peaks olema klubi sihipärane töö ja soov, niiöelda missioon.

Seda aga saab teha ainult läbi väga korraliku tegevuskava, kus on olulisel kohal turundus ning head koostööpartnerid. Partnerid, kes tunnetavad, et nad ei ole lihtsalt rahastajad, vaid osa millestki suuremast.

Partnerid ja Rock

Esmalt tuleb tänada kõiki seniseid toetajaid ning loota, et nende usk Tartu korvpalli taassündi pole kuhugi kadunud. Aitäh! Peame suutma taas tekitada olukorra, kus partnerid tahavad toetada oma piirkonna esindusmeeskonda.

Pinnas selleks on tegelikult juba olemas ja küllalt soodne. Valmimas on uus saal, klubil on olemas Eesti parim noortesüsteem, kus iga-aastaselt (teoorias) kasvab peale uusi mängijaid.

Lisades siia juurde sõnumi fännidele – “Omasid ei jäeta!” –, siis on tegelikult esmane suund juba olemas, mis mobiliseeriks esimese aasta vajaliku tuumikpubliku. Selle ümber saaks hakata ehitama uut ja suuremat korvpalli kogukonda.

Kõige selle juurde käiks kindlasti Rocki kaubamärgi tagasitoomine.

Jah, see on võimalik! Rocki nime tagasitoomine ei ole illusion, see on tulevikku silmas pidades väga vajalik samm, mis ka õigel hetkel astutakse.

Lõuna-Eesti vajab meeskonda, kelle taha taas ühiselt koonduda, ning tunda, et konkurentsivõimeline elu on ka väljaspool Tallinna võimalik. Et Taavet on vähemalt pooltel kordadel võrdne Koljatiga.

Konkurents on edasiviiv jõud ja kui esmalt võib tunduda selle tehislik tekitamine vale, siis pikas plaanis on see vajalik kommunikatsiooninipp ja relv. Ühtne löögirusikas saab tekkida aga ainult siis, kui Tartu korvpallil õnnestub enda selja taha saada kogu Lõuna- ja Kesk-Eesti.

Tartu vedav roll

Tegelikult aga ei peaks Tartu korvpalliklubi tegelema vaid iseendaga, oma tegutsemises tuleks näha ka laiemat pilti. Tartu korvpalliklubi peaks olema see, kes võtab lahendada suuremad probleemid Eesti korvpallis. See on väärt väljakutse.