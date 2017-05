Tartu meeskond vajab muutust, kuid käike selleks napib

Teelahkmel on nii Tartu Ülikooli meeskond kui ka nende peatreener Gert Kullamäe.

Poleks üllatav, kui sügisel istuks Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreeneri toolil uus mees. Aga kes?

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Gert Kullamäe on kinnitanud, et võtab ebaõnnestunud hooaja eest vastutuse. Kuigi tema leping kehtib veel kaks järgmist hooaega, poleks üllatav, kui sügisel istuks peatreeneri toolil uus mees. Võimalike eestlastest asendajate nimekiri pole pikk, kuid sellised inimesed on olemas.

Näiteks aastaid Kaunase Žalgirise süsteemis töötanud Priit Vene, kes kodumaale naastes ei suutnud siinses korvpallis õiget kohta leida.