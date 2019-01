Tartu Basket Cupi noorteturniir sai FIBA-lt suure tunnustuse

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi (TÜ ASK) poolt korraldatava turniiri märkamine on suur tunnustus Tartu ja Eesti korvpallile. TÜ ASK juhatuse esimehe ja Eesti Korvpalliliidu juhatuse liikme Gert Prantsi sõnul liitub Tartu Basket Cup väga eeskujuliku seltskonnaga. „Eelmisel aastal pälvis FIBA tunnustuse 14 noorteturniiri üle Euroopa ja hea meel on tõdeda, et ka meie oleme nüüd üks neist. FIBA egiidi alla saamine näitab, et me liigume õiges suunas ning teeme oma tööd hästi ja kvaliteetselt,“ sõnas Prants.

Turniiri peakorraldaja Janeli Lillealliku hinnangul on turniir aasta-aastalt kasvanud järjest suuremaks. „Igal aastal panustame sellesse, et turniir oleks võimalikult rahvusvaheline ning kvaliteetne. Kaasame turniirile ka erinevaid lisaväärtusi, mis muudavad selle meie külalistele ja ka oma klubi poistele meeldejäävaks. Eelmisel hooajal oli selleks näiteks SKLZ Challenge Night, kus kõikides vanustes võistlejad panid end proovile osavus-, viske- ning pealtpanekuvõistlusel. Sel aastal saame seda kõike teha värskelt renoveeritud pallisaalides, mis kindlasti jätab osalejatele väga hea mulje. Usume, et FIBA egiidi alla kuulumine toob meie turniirile veel enam välismaa võistkondi ja väärt mänge,“ ütles Lilleallik.

Tartu Basket Cup 2019 peetakse 3.-5. maini Tartu Ülikooli spordihoones. Üksteiselt võtavad mõõtu korvpallipoisid viies vanuseklassis - U9, U10, U11, U12 ja U13. Mullu osales turniiril üle 600 korvpalluri Venemaalt, Lätist, Leedust, Soomest, Gruusiast ning Eestist. Kõige kaugemad külalised tulid mullu Tbilisist ja Uhta linnast Komimaalt.

FIBA tunnustab Euroopas toimuvaid korvpalli noorteturniire, mille suurus ning korraldamise kvaliteet vastavad nende kõrgetele nõudmistele. Mullu oli selles nimekirjas 14 turniiri üle Euroopa.