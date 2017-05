Tartlasi päästaks sunnitöö asendumine kirgliku mänguga

Üllatus pole see, et Rapla juhib korvpalli meistriliiga poolfinaalis 2 : 0, vaid Tartu kehv mäng, arvavad korvpallispetsid.

Rapla Avis Utilitase meeskonna kaks vägevat võitu Alexela meistriliiga poolfinaalseerias Tartu Ülikooli üle ja põhiturniiri põhjal selle paari soosikuks peetud meeskonna vastupidi nigel mäng on tekitanud koduse korvpalli jaoks väga vajalikku elevust. Õhus on küsimus, kas viimaste aastatega rutiiniks muutunud Tartu ja Kalev/Cramo finaali asemel näeme uut vastasseisu. Kui Tartu peaks tõesti finaalist kõrvale jääma, oleks see esimene kord pärast 2003. aastat.