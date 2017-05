Tanel Kurbas tahab koondist aidata, kuid vigastuse tõttu küsimärke jagub

Rootsi korvpalli kõrgliiga finaalseerias vigastada saanud Tanel Kurbas (28) andis mõista, et vaatamata vasaku sääreluu vigastusele loodab ta suve teises pooles Eesti koondisele abiks olla 2019. aasta maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonimängudes.

Kurbas sai vigastada 4. mail finaalseeria teises mängus. Kuni 15. maini on jalg kipsis, siis tehakse Södertäljes uued uuringud ja otsustatakse edasine ravi. "Väikese variandina on õhus ka operatsioonile minek, aga ma usun, et see võimalus on pigem teoreetiline," rääkis Kurbas Delfile. "Pigem asendatakse kips elastsemast materjalist jalatoega. Esialgsete hinnangute kohaselt peaksin saama treeningutega alustada jaanipäeva paiku ehk siis vahetult enne seda kui koondis koguneb," lisas Rootsi liiga hõbedane mees.

Finaalseeria viimasele vaatusele eile õhtul elas Kurbas kaasa Södertäljest, 900 kilomeetri kaugusele Luleasse polnud mõistlik teda kaasa sõidutada. Kings kaotas viimase vaatuse suurelt 65:89. "Eks ikka loodeti kulda, aga Lulea mängijad olid rünnakul niivõrd enesekindlad, et panid väga raskeid viskeid sisse. Me ise finaalseerias enam nii hästi ei õnnestunud," analüüsis Kurbas.

Mis saab klubilises plaanis edasi? "Södertäljega midagi kindlat pole," vastas Eesti koondise ääremängija kiirelt. Aga Rootsi liiga paeluks? "Kindlasti. Sain siin mängides ikka väga palju targemaks. Liiga on huvitav ja kui lisanduks veel eurosari, siis oleks väga asjalik variant."

Kurbas tegi Rootsi liigas koos play-off´idega kaasa 44 mängus, kus keskmised näitajad olid 28 minutit ; 9,9 punkti ; 2,9 lauapalli ja 1,5 korvisöötu.

FIBA Europe Cupil (9 mängu) olid samad näitajad 22 minutit ; 7,6 punkti ; 1,7 lauapalli ja 0,7 söötu.