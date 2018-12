Tanel Kurbas jääb Kalev/Cramosse hooaja lõpuni

Ta sõlmis Kalev/Cramoga küll hooaja lõpuni kestva lepingu, aga klausliga, et esimese kuu järel on nii klubil kui mängijal võimalus leping üles öelda. Katseajast on kolm nädalat täis ning klubi on Kurbase vajalikkuses veendunud. Nüüd on selge, koostöö vältab igal juhul kevadeni.

Delfile teadaolevalt tundis Kurbase vastu elavat huvi ka Levice meeskond Slovakkiast, kus eestlane mängis eelmisel hooajal. Sel korral lepinguni siiski ei jõutud.

Juba pühapäeval saab Kurbas Kalevi mängijana oma võimed proovile panna Euroopa absoluutse tippklubi Moskva CSKA vastu.